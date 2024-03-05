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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تطلق فعاليات اليوم الترويحي لتلاميذ المدارس بقرى "حياة كريمة" بالإسماعيلية

صدى البلد

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنظيم فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمركز شباب قرية التقدم بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

أوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تنظيم هذه الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية ومديرية الشباب والرياضة. 

أضافت أن فعاليات المشروع تضمنت عددًا من الأنشطة الترويحية والرياضية بمشاركة 300 تلميذ وتلميذة من تلاميذ المدارس (الإعدادية والثانوية)، حيث يهدف المشروع إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين تلاميذ المدارس، وغرس الروح الوطنية والولاء والانتماء.

كما يهدف إلى نبذ العنف والتعصب ضد ممارسة الرياضة، وتعزيز دور الممارسة الرياضية والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الفئات، إضافة إلى اكتشاف الموهوبين رياضيًا في الألعاب الرياضية ودعمهم وتنمية مواهبهم. 

يأتي تنفيذ المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقوم بها، أنشطة شاملة، تستهدف تحقيق توجه الدولة بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، والاهتمام بدمج كافة الفئات بمختلف محافظات الجمهورية في الأنشطة الشبابية والرياضية.

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