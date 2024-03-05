خريطة برامج ماسبيرو خلال شهر رمضان المبارك

أعلن التلفزيون المصري "ماسبيرو" عن خطة برامجه على قنواته المحلية والفضائية خلال شهر رمضان المعظم ، والتي تتضمن برامج اجتماعية ودينية وثقافية ولقاءات مع العديد من الوزراء ، حيث يقدم التلفزيون المصري جرعة إيمانية وروحانية متكاملة بالإضافة إلى معلومات دينية وثقافية وتاريخية.



وتشمل الإذاعات الخارجية التي ينقلها التلفزيون المصري مباشرة على قنواته المختلفة، احتفال دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر رمضان من مركز الأزهر للمؤتمرات يوم 10 مارس ، صلاة العشاء والتراويح بالتعاون مع الأزهر الشريف حصريا ويوميا مباشرة على التليفزيون المصري من الجامع الأزهر الشريف على القناة الأولى والفضائية المصرية والقنوات الإقليمية.



كما ستتم إذاعة صلاة الفجر بالتعاون مع وزارة الأوقاف من المساجد الكبرى بالقاهرة والقناة الأولى والفضائية المصرية والقناة الثالثة ، واحتفالات المناسبات (العاشر من رمضان - غزوة بدر - فتح مكة) على القناة الأولى والفضائية المصرية.



ويقدم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء على التليفزيون المصري في حديث يومي ممتع مع برنامج (حديث الصيام) يشرح خلاله كل ما يتعلق بفقه وآداب الصيام ويذاع على القناة الثانية .. ولكل من يبحث عن الفوز بالاستجابة عن كل أمنياته في ليلة القدر ويريد أن تفتح له طاقة القدر سيكون يوميا الداعية سيد عبدالمنعم في برنامج شبابي جيد من خلال برنامج (طاقة القدر) ويذاع على القناة الثانية.



كما تنقل البرامج الدينية يوميا ، المسابقة العالمية للقرآن الكريم من دار القرآن بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تكريم الفائزين في احتفال يذاع على القناة الفضائية المصرية ، وأيضا برنامج (الإمام) وهو برنامج أسبوعي مع الأستاذ الدكتور محمد داود ويتناول في كل حلقه إماما من الأئمة الأربعة (أبوحنيفة – مالك – الشافعي – ابن حنبل) مع شرح السيرة الذاتية لكل إمام وأهم ما جاء به والهدف من البرنامج هو توضيح أن الأصول الإسلامية لم يختلف عليها الأئمة الأربعة حيث سيذاع على القناه الثانية.



وهناك أيضا برنامج (نداءات المؤمنين) وهو برنامج أسبوعي يوضح في كل حلقة نداء من نداءات المؤمنين التي وردت في القرآن الكريم وعددها 89 نداء مع توضيح معنى كل نداء والحكمة منه واختلافه عن النداءات الأخرى وهذا يدل على إعجاز القرآن الكريم وسوف يذاع على القناة الثانية.



كما سيذاع يوميا على القناة الثانية والفضائية المصرية تلاوات جديدة في آذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت، وفي إطار توضيح دور المرآة واهتمام الإسلام بالمرأة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف تم إنتاج برنامج الباقيات الصالحات مع واعظات وزارة الأوقاف لتوضيح دور المرأة المهم في المجتمع على مر التاريخ وسوف يذاع على القناة الثانية بالإضافة إلى برنامج (فتاوى وأحكام) من دار الإفتاء المصرية وسيذاع على القناة الثانية.



وإيماناُ يدور البرامج الدينية في الاهتمام بالقرآن الكريم سيذاع برنامج (في نور القرآن الكريم) يومياُ على القناة الثانية ، كما ستذاع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوي يومياُ فيما يستعرض برنامج ( مع كتاب الله ) تعليم كيفية تلاوة القرآن الكريم بالأحكام والمقامات على القناه الثانية.



ويعرض برنامج (من كلمات القران الكريم ) كلمات القرآن الكريم الصعبة ومعانيها اللغوية والدينية على القناة الثانية ، بالإضافة إلى مقرأة كبار القراء من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيذاع على القناة الفضائية المصرية والقنوات الاقليمية.



كما سيذاع على القناة الثانية يوميا برنامج (أنغام السماء)مع المبتهلين القدامى كالنقشبندى ونصرالدين طوبار ومحمد الطوخي ومحمد عمران وطه الفشني وغيرهم من قامات الابتهالات مع عرض السيرة الذاتية لكل منهم وإذاعة ابتهالات حصرية من تراث ماسبيرو لهؤلاء المبتهلين.



وهناك أيضا البرامج الحوارية بالبرامج الدينية مثل (وقولوا للناس حسناً) ، (دنيا ودين) لمناقشة الأمور الدينية الاجتماعية الخاصة بالشهر الفضيل من خلال لقاءات متميزة مع علماء الأزهر والأوقاف وسوف تذاع على القناه الثانية.



وللرد على الشبهات التي وردت من المستشرقين يرد برنامج (حقائق إسلامية)على تلك الشبهات وتوضيح ما بها من أخطاء ويذاع على القناه الثانية ، ونظراُ لأهمية السنة النبوية تناول في برنامج (من هدي السنة النبوية) الأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت فقه صيام وآدابه مع شرحها من أساتذة الحديث في جامعة الأزهر الشريف وسوف يذاع على القناة الثانية فيما يستعرض برنامج (الأمن والإيمان) دور الأزهر الشريف في شهر رمضان المبارك وسوف يذاع على القناة الثانية.



وهناك أيضا برنامج (قبل النداء) الذي يبث الروحانيات الإيمانية والمعلومة الدينية للصائمين ويذاع على القناة الثانية ، وبرنامج (نور في قلبي) وهو برنامج ديني اجتماعي يومي متنوع يستضيف كوكبه من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وحوار حول القضايا الاجتماعية المعاصرة وربطها بالدين البرنامج يذاع على الفضائية المصرية.



كما تشمل البرامج ، برنامج (ارض المحية ) وهو برنامج أسبوعي يوضح روح المحبة والتعاون بين المصريين والمسلمين والاقباط في هذا الشهر الكريم ويذاع على القناة الفضائية المصرية ، وبرنامج (اسأليني) للرد على الأسئلة الواردة من الجاليات الإسلامية بالخارج من خلال عضوات مركز الأزهر العالمي للفتوى ويذاع البرنامج على الفضائية الموجهة ، وبرنامج (حامل القرآن) مع الأستاذ الدكتور عبدالشافي الشيخ أستاذ التفسير بجامعة الأزهر وتفسير لآيات القرأن الكريم ويذاع على الفضائية المصرية.

ويقدم التلفزيون المصري خلال شهر رمضان الكريم العديد من البرامج التي تتناول الموضوعات الثقافية والاجتماعية والفنية بشكل منهج ومنها برنامج (رمضان كريم) و(سهرة مع فتحي سند) و(مصر جميلة) و(بنصبح عليك) و(الفن السابع)و(أوقاتي بتحلو) و(الشوارع حواديت) و(رمضان في مصر حاجة تانية) و(رمضان عندنا) و(عائلة فنية جدا)و(أصل مصري)و(صناع السعادة) و(خلطة فنية) و(100 يوم حول العالم).



ومن برامج القناة الفضائية في رمضان برنامج (سهراية) وتدور أحداثه حول أهم الأوقات السعيدة التي يمر بها الناس من خلال علاقتهم الأسرية والزملاء والأصدقاء من خلال شهر رمضان الكريم بعمل لقاءات مع ضيوف البرنامج والحديث معهم عن أحلى الأوقات والذكريات التي مرت بهم خلال شهر رمضان الكريم.



وتشمل البرامج كذلك ، برنامج (سلي صيامك) الذي يعرض مظاهر رمضان في الدول العربية والأجنبية ويتضمن فقرات متنوعة ترفهينه وثقافية وأغاني خاصة برمضان في دول مختلفة تحكى ثقافة وجو رمضان في كل بلد و(مسحراتي مثقفاتي) وتدور الفكرة حول مسحراتي يتحدث عن الرموز المصرية في المجالات المختلفة في الأدب والعلم الرياضية والفنون والصناعة والسياسة وغيرهم من المجالات الحديث بالشعر العامية والحديث عن حييه الشخصية التي تدور عنها الحلقة.



كما تقدم القنوات الفضائية برنامج (بالله التوفيق) ويتناول سير الصحابة والتابعين حول الرسول صلى الله عليه مسلم وأهم القيم الأخلاقية والإسلامية المستفيدين منهم والاقتداء بهم (رحلتنا – الرحلة) برنامج سياحي يتحدث عن السياحة البيئية والعلاجية والرياضية.

