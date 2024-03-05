نقيب المحامين يتسلم أرض المدينة السكنية بأسيوط ويضع حجر الأساس لبدء الإنشاءات

أنهى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، إجراءات استلام أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة، بحضور نقيبي شمال وجنوب أسيوط، ولفيف من السادة المحامين.

وبعد الانتهاء من إجراءات استلام الأرض، توجه نقيب المحامين إلى مكان الأرض، وقام بوضع حجر الأساس للمدينة السكنية بمدينة الجديدة، وسط حضور حاشد من السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بأسيوط.

الجدير بالذكر أن نقابة المحامين، في عهد الأستاذ عبدالحليم علام، حصلت على حكم من المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثة ـ في الطعن رقم 61088 لسنة 66 ق. عليا، بعودة أرض المدينة السكنية للمحامين بأسيوط، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها (18.12) فدان، بمنطقة التوسعات الضوئية الشرقية، مخصصة للنقابة العامة ضمن المشروع القومي للإسكان بمدينة أسيوط الجديدة.