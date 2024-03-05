عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكشوف البطن| أجرأ إطلالات سارة سلامة تكشف عن أنوثتها

سارة سلامة
سارة سلامة

اعتادت الفنانة الشابة سارة سلامة على مواكبة احدث صيحات الموضة لاختيار منها ما يبرز جمالها ورشاقتها بشكل لافت، مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها.

وبدت سارة سلامة بإطلالة مثيرة، مُرتدية ملابس جريئة كشفت عن بطنها، ما أبرز أنوثتها أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر الضفيرة، كما وضعت عدة لمسات من الماكياج الهادئ.

أحدث أعمال سارة سلامة

وكان أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

مسلسل "الأجهر" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود هم قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

فيلم مغامرات كوكو

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو "الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.
 

،

IMG_٢٠٢٤٠٣٠٥_٠١٠٥٥٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٥_٠١٠٥٥٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٥_٠١٠٥٥٦
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٥_٠١٠٥٥٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

أبوالغيط: نثق في مواصلة أرمينيا لدورها التقليدي لدعم السلم بالمنطقة العربية

يوم سقوط الشبكة وتعطل السوشيال| ماذا حدث لـ فودافون وفيسبوك في مصر.. القصة الكاملة

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف تفاصيل تعويض فودافون للمواطنين

التحسين راجع| ننشر ملامح نظام الثانوية العامة الجديد قبل تطبيقه

هل يجوز للمرأة صلاة التراويح في المنزل خلف إمام المسجد؟ دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ