مجدي إبراهيم رئيسا.. إعلان نتيجة انتخابات شعبة "المصورون الصحفيون"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة "المصورون الصحفيون"، برئاسة حسام دياب، وعضوية أحمد شحاتة، وعمرو نبيل، وحسين الزناتى وكيل النقابة ورئيس لجنة المتابعة، ومحمود كامل وكيل النقابة والمشرف على الشُعب والروابط، عن نتيجة الانتخابات.

أسفرت الانتخابات التى أجريت اليوم الثلاثاء، عن فوز الزميل مجدى إبراهيم الصحفى بجريدة "الشروق" بمنصب رئيس الشُعبة "بالتزكية"، وفاز فى منصب العضوية "بالتزكية"، الزملاء: أحمد عبد الفتاح، الصحفى بجريدة "الشروق"، وجان نجاح الصحفى بجريدة "أخبار اليوم"، ومحمد مصطفى الصحفى بجريدة "الأهرام"، ومحمد هشام الصحفى بجريدة "المصرى اليوم".