عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب مصر للجمباز الفني تغادر إلى أذربيجان للمشاركة في كأس العالم

صدى البلد

غادرت، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات، متجهة إلى مدينة باكو بأذربيجان للمشاركة في بطولة كأس العالم في الفترة من 7 وحتى 10 مارس الجاري وهي ضمن سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يمثل منتخب مصر للرجال: علي زهران، أحمد المراغي، عمر العربي، محمد منتصر عفيفي، عبدالرحمن عبدالحليم، عمر عصام، والمدربين: الخبير يفجيني كوزن، الكابتن أحمد عبدالرحيم المدير الفني والكابتن جمال مطر.

يمثل منتخب مصر للآنسات: جني محمود، جودي عبدالله، والمدربين: الكابتن رضوى الجوهري المدير الفني والكابتن زكريا غالب.

كانت مصر نظمت مؤخرًا النسخة الأولى لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 وحتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية خلال الفترة من 22 وإلى 25 فبراير الماضي والآن تستضيف أذربيجان النسخة الثالثة من 7 وحتي 10 مارس الجاري، وفي ختام السلسلة في دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

كان الاتحاد الدولي للجمباز منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إحباط وانعدام للثقة| زيارة جانتس تكشف المستور بين إسرائيل والولايات المتحدة

كثافات مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. فيديو

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

أبوالغيط: نثق في مواصلة أرمينيا لدورها التقليدي لدعم السلم بالمنطقة العربية

يوم سقوط الشبكة وتعطل السوشيال| ماذا حدث لـ فودافون وفيسبوك في مصر.. القصة الكاملة

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف تفاصيل تعويض فودافون للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

ميمي جمال: أجسد في الحشاشين دور تاجرة جواري وهذا سبب استشهادي بشخصية روقة ببرومو كامل العدد|حوار خاص

أيتن عامر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بملابس لافتة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ