بعثة منتخب مصر للجمباز الفني تغادر إلى أذربيجان للمشاركة في كأس العالم

غادرت، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات، متجهة إلى مدينة باكو بأذربيجان للمشاركة في بطولة كأس العالم في الفترة من 7 وحتى 10 مارس الجاري وهي ضمن سلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

يمثل منتخب مصر للرجال: علي زهران، أحمد المراغي، عمر العربي، محمد منتصر عفيفي، عبدالرحمن عبدالحليم، عمر عصام، والمدربين: الخبير يفجيني كوزن، الكابتن أحمد عبدالرحيم المدير الفني والكابتن جمال مطر.

يمثل منتخب مصر للآنسات: جني محمود، جودي عبدالله، والمدربين: الكابتن رضوى الجوهري المدير الفني والكابتن زكريا غالب.

كانت مصر نظمت مؤخرًا النسخة الأولى لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 وحتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية خلال الفترة من 22 وإلى 25 فبراير الماضي والآن تستضيف أذربيجان النسخة الثالثة من 7 وحتي 10 مارس الجاري، وفي ختام السلسلة في دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024.

كان الاتحاد الدولي للجمباز منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.