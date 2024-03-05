مصر وأرمينيا تاريخ كبير من العلاقات.. خبير يكشف أوجه الاستفادة.. فيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك علاقة تاريخية تجمع بين مصر وأرمينيا، لافتا إلى أن استقبال الرئيس السيسي اليوم، لنظيره الأرميني أثبت أن هناك توافقا في العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات والرؤى المشتركة.



وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه توجد إرادة سياسة لدي قائدي البلدين في تطوير العلاقات الدولية بشتى المجالات، لافتا إلى أن علاقات الدول الآن تقوم على المنافع المشتركة.



وأشار الدكتور أحمد سيد أحمد، إلى أن اقتصاد مصر الآن واعد وبها فرص عديدة للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من الخبرات في المجالات المهمة، مع استفادة الدولة المصرية من أرمينيا في ملف الأمن الغذائي، حيث ينمو معدل اقتصاد أرمينيا بمعدلات كبيرة.



وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن هناك تقاربا بين مصر و أرمينيا في العادات وتجمع بينهما ثقافات كثيرة، مبينا أن العلاقات الآن تأتي تتويجا للتوافق في الرؤى بين البلدين، كما أن التطورات العسكرية في غزة تصدرت مباحثات الرئيسين اليوم.



وشدد الدكتور أحمد سيد أحمد، على أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والتوازن مع كل الدول، موضحا أن لقاء اليوم بين الرئيس السيسي ونظيره الأرميني تم توقيع العديد من الاتفاقيات المختلفة بمختلف المجالات منها الزارعة والصناعة.

