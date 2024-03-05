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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل زيارة مستشار الأمن القومي البحريني لمصر

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي البحريني لمصر

كشف الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، تفاصيل زيارة مستشار الأمن القومي البحريني والوفد المرافق له إلى القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال العشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن العلاقات المصرية البحرينية مثال للعلاقات العربية، حيث هناك روافد من التماسك والترابط والتلاقي في كافة المجالات.

وأكد مدير تحرير الأهرام، أن النموذج المصري البحريني في العلاقات الثنائية مليء بالنجاحات، مؤكدا أن الظروف التي تعيشها المنطقة ساهمت في دفع ديمومة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه تم في لقاء اليوم بحث الأزمة في غزة مع استمرار العدوان على القطاع والجهود المصرية المستمرة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

واستطرد العشري، أن العلاقات بين البلدين قوية ومتماسكة ومواقف البحرين داعمة للتوجهات المصرية بشأن القضية الفلسطينية على مدار 75 عاما. 
وأشار إلى أن هناك تطابقا في المواقف بين البلدين إلى جانب تعاون اقتصادي وتجاري كبير ، والمنامة لديها استثمارات قوية في مصر، وكانت في طليعة دول الخليج التي قامت بدور بناء وفعال خلال ثورة 30 يونيو.
 

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