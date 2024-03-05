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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللحمة بـ 300 جنيه والسكر 27 والأرز 27.5 .. مفاجآت شهر رمضان

لحوم
لحوم

كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار السلع المتواجدة بمبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الزراعية من أراضي الوزارة بالإضافة إلى أراضي الدولة.


وأضاف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة خلال مداخلته هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة تركز على المنافذ الثابتة الموجودة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن هناك 274 منفذا ثابتا موجودا بشكل مستمر مع ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية.

 

وأوضح الدكتور سعيد صالح، أن المنتجات في المبادرة تقل بنسبة 20% إلى 50% عن أسعار السوق، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدي 300 جنيه للكيلوجرام، والسكر بـ27 جنيها والأرز بـ27.5 جنيه والطماطم بـ 5 جنيهات والبطاطس بـ 6 جنيهات، والدواجن المبردة بـ100 جنيه للكيلوجرام، و25 جنيها لكيلو اللبن.
 

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