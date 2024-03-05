الاحتلال الإسرائيلي يعلن السماح بدخول المصلين للمسجد الأقصى أول أسبوع في رمضان

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح بدخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في الأسبوع الأول من شهر رمضان دون تغيير عن السنوات السابقة.

وأضافت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، خلال مناقشات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاستعدادات لشهر رمضان، أنه بعد الأسبوع الأول من رمضان ستعقد مشاورات أمنية لتحديد الخطوات اللاحقة بشأن الصلاة في المسجد الأقصى.

وحث وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار، الاثنين، على توفير أقصى قدر من حرية الوصول للمصلين المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، دون قيود على العرب الإسرائيليين.

وذكرت القناة العبرية الـ12 في تقرير لها، أن هذا موقف كبار القادة الإسرائيليين هذا جاء بسبب القلق من جهود إيران وكذلك حماس، لإثارة العنف، وفق تعبيرها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المعلومات الاستخباراتية كشفت أن إيران تبذل "جهودا كبيرة" لإثارة الاضطرابات.

وعلى الرغم من ذلك، قال مفوض الشرطة كوبي شبتاي إنه يريد قصر الحضور على 50-60,000 شخص، ويريد السماح فقط للعرب الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بالدخول في المرحلة الأولى من شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.