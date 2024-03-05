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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بهدف +90.. العبور يفوز على المستقبل سبورت وبستعيد المنافسة على الصعود

مصطفى يسري تريزيجيه
مصطفى يسري تريزيجيه

اقتنص نادي العبور فوزا غاليا على نادي المستقبل سبورت في الدقيقة 93 بهدف رائع لمهاجمه مصطفى يسري تريزيجيه في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات دوري القسم الثاني المجموعة د.

وكان المستقبل سبورت قد سجل هدف في أول ربع ساعة من المباراة، ونجح العبور في التعادل في اخر ربع ساعة من الشوط الثاني ، وقبل انتهاء اللقاء بلحظات وتحديدا الدقيقة 93 سجل مصطفى يسري تريزيجيه هدفا بتسديدة نارية سكنت شباك نادي المستقبل سبورت لينتهي اللقاء بهدفين لنادي العبور مقابل هدف لنادي المستقبل سبورت.

وبهذه الثلاث نقاط الغالية يستقر العبور في المركز الثاني ومنافسا بقوة لنادي منتخب السويس صاحب المركز الاول في المجموعة بفارق 3 نقاط، لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

أشاد المستشار طارق ربيع رئيس مجلس الإدارة الذي حرص علي حضور المباراة من الملعب، بالروح المعنوية للاعبين والإصرار علي تحقيق الفوز والمنافسة علي الصادره مشيرا إلي عدم الالتفاف الي نتائج المنافسين. التركيز فقط في تحقيق الفوز في مباريتنا علي امل تعثر المنافسين في اي مباراة، ولكن الأهم الا نفقد اي نقاط ونستمر في تحقيق الانتصارات لآخر مباراة.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من الدكتور عطيه السيد مديراً فنياً  الكابتن حسام عوض مدرب عام - الكابتن ياسر عثمان معد بدني - الكابتن حمادة منصور مدرب حراس مرمي - الكابتن محمد السيد شاهين مديراً إدارياً - الكابتن خالد عبدون إدارياً - الكابتن حمدي عواد إدارياً .
الدكتور أحمد يوسف رئيس الجهاز الطبى - الدكتور رضا عبدالله أخصائي إصابات - الدكتور اسلام خطاب أخصائي إصابات، تيسير مبروك وعمر جمعه شمروخ ومحمد حسين أحمد مسئولو مهمات.

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