طلائع الجيش يتعادل مع الداخلية بدون أهداف في الدوري

واصل فريق طلائع الجيش تعادلاته المتتالية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله، اليوم الثلاثاء، مع ضيفه الداخلية بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جهاز الرياضة العسكري" بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة 15 من المسابقة.



وأكمل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه يسري وحيد في الدقيقة 54، عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ولم ينجح فريق الداخلية في استغلال النقص العددي في صفوف الطلائع.



ويعد هذا التعادل الثالث على التوالي لفريق طلائع الجيش في الدوري، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين مع كل من الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2، وفاركو بنتيجة 1-1.



وما زالت الانتصارات غائبة عن فريق الداخلية للقاء الثالث عشر على التوالي، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد منذ انطلاق الدوري، وكان ذلك في الجولة الأولى على فريق إنبي بنتيجة 1-0.



وبهذا التعادل، ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 20 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري الممتاز، كما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.