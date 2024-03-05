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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على التصدي لفوضى الإعلانات واللافتات المخالفة وإزالتها

صدى البلد

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بالتصدي لفوضى الإعلانات واللافتات المخالفة وإزالتها.

وفقا لبيان محافظة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات وقسم الإعلانات حملات مُكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، وأسفرت عن إزالة 542 إعلانا مخالفا خلال شهر فبراير الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وشدد "الشريف" على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.
 

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