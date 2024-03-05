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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة| استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق قبل مباراة الزمالك بكأس مصر

الأهلي
الأهلي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي على استبعاد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق من قائمة مباراة الزمالك في كأس مصر بسبب تعرضه للإصابة.

وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه علي فيسبوك، "حسبما علمت، وسام أبو علي خارج قائمة الأهلي في كأس مصر أمام الزمالك ولن يسافر مع الفريق غدا، كما تم استبعاد أحمد عبد القادر، فيما انضم خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لقائمة النهائي".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، في مدينة الرياض بالسعودية، في نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

 

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