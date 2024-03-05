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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الأهلي .. نجم الفريق يغيب شهرا ونصف للإصابة

الأهلي
الأهلي

أجري أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جراحة ناجحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة، تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

من المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، بحسب بيان النادي الرسمي.

جاء في البيان: "وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على إجراء اتصال هاتفي مع ديانج للاطمئنان على حالته، عقب إجراء العملية الجراحية، والمتابعة مع الطبيب المعالج للاعب"

وينتظم أليو ديانج في برنامج علاجي أعده الخبير النمساوي عقب العودة إلى القاهرة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب"

شوبير يكشف مدة غياب أليو ديانج عن الأهلي 

كشف الإعلامي أحمد شوبير مدة غياب المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، عن الملاعب بعد إجراءه لجراحة في الركبة خلال الفترة الأخيرة. 

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "أما بالنسبة لمدة غياب أليو ديانج عن المارد الأحمر، فقال شوبير أن اللاعب سيغيب حوالي شهر ونصف عن الفريق، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة.

 

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