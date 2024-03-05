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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الإدمان..المخاطر والأضرار" ندوة توعوية بكليتي الطب البيطري وزراعة عين شمس

جانب من التدوة
جانب من التدوة

استضافت كليتا الزراعة والطب البيطري بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، ندوة توعوية بعنوان "الإدمان....المخاطر والأضرار".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ثناء النوبي قائم بأعمال عميد كلية الزراعة ، والدكتور احمد احمد رفعت خفاجي المشرف العام على كلية الطب البيطري، وحاضر بها  د.رشا محمد رشاد باحث بصندوق مكافحة علاج الادمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، د.بدر عبد العزيز بدر مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رئاسة مجلس الوزراء وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية .

أوضحت د.رشا محمد رشاد دور الأسرة لانها خط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات ، وذلك من خلال فهم طبيعة المشكلة وإدراك أساليب الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر ومعرفة طبيعة دورها في العلاج والتأهيل في حالة وقوع أحد أفرادها في إدمان المخدرات بالإضافة الى دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطى المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

كما أبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتأهيل الإجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة، وعلي هامش الندوة تم  عرض فيلم ٤×٦ انتاج صندوق مكافحة وعلاج الادمان ومناقشته مع الطلاب ، مشيدة بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والجامعة .

وكذلك تحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلي دعم رئيس الصندوق د.نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق د.عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية .

كما أشارت الى أن أساس الوقاية نابع من التواصل والحوار المستمر بين الابناء والاباء والإنصات لهم باهتمام وتشجيعهم علي التعبير وإبداء الرأي ، وتشجيع الأبناء على ممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وحثهم على المشاركات المجتمعية والتطوعية التي تسهم في تحقيق ذاتهم وشعورهم بقيمتهم في المجتمع .

فيما أشاد د.بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية  بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رئاسة مجلس الوزراء بدور واهتمام الصندوق في التشريعات الخاصه بقضية المخدرات وتناول محور الابعاد القانونيه الخاصه بقانون مكافحه المخدرات والاتجار فيها واهم الملامح التي تميز هذا القانون عن سابقه، واتساع دائرة التجريم به من جرائم التواجد في مكان التعاطي و تهيئة مكان للتعاطي و الحيازة المجردة للمخدرات وكذلك عن النظام العلاجي المستحدث بالقانون سواءً بالتقدم من تلقاء نفس المتعاطي للعلاج او من خلال ايداعه مصحة علاجية بدلا من مصحة عقابية.

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