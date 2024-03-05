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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا بعد استقلالها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، عن تفاصيل استقبال الرئيس السيسي اليوم، لنظيره الأرميني، موضحا أنه يوجد علاقة تاريخية تجمع بين مصر وأرمينيا، ويوجد توافقا في العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات والرؤى المشتركة.


ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا بعد استقلالها وهناك تطور كبير في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ان الرئيس السيسي أجرى زيارات لأول مرة مع كثير من دول العالم كان لها أثر في دفع وتطوير العلاقات معها بشكل كبير للغاية .


وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات المصرية في أرمينيا بعد زيارة الرئيس السيسي لها خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا أن علاقات مصر متوازنة مع جميع دول العالم، وهذه رسالة للداخل والخارج.


وأضاف فهمي أن الدولة المصرية دولة قوية وراسخة تتمتع باستقلال حركتها وتصرفاتها فهي دولة لها علاقات متساوية تتسم بالندية بين كافة الاطراف، وهذه رسالة يجب ان يعلمها الجميع.

وأكمل أن مصر تعمل بتوازن شديد لثقلها الحضاري والديموجرافي، وتاتي الان دبلوماسيتها الرئاسية لتعزيز هذا الثقل لتستفيد منه الدولة.

وأشار إلى ان  زيارة رئيس وزراء ارمينيا تعبير عن تقدير للدبلوماسية الرئاسية  الخارجية ، التي تؤدي دور ملموس على أرض الواقع.

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