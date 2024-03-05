متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والبحرين مميزة

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



ونوه خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الاجتماع تناول تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين لجهود مصر في مواجهة التحديات.



أوضح متحدث الرئاسة، أن العلاقات علاقة ود ومحبة بين الدولتين والشعبين، ويوجد تعاون واسع ومتنوع بين كل منهما، مضيفا:" العلاقات بين مصر والبحرين مميزة، ودول الخليج العربي دائماً في عقل ووجدان مصر والمصريين

وأكد أن مصر ترى أهمية قصوى في تعزيز العلاقات العربية، بما يؤدي لتحقيق نتائج إيجابية في العلاقات بين الدول، متابعا انه يجب ان تكون الدول العربية سندا مع بعضها البعض لمواجهة الأزمات التي تواجه المنطقة.

أشار إلى ان اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية للتهدئة، وضرورة التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل.