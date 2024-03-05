في تنس الطاولة.. هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر بدورة الألعاب الأفريقية

حققت هنا جودة، لاعبة الأهلي ومنتخب مصر في تنس الطاولة أول ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية باكرا بعد فوزها على مواطنتها دينا مشرف في النهائي.

وكانت “هنا” قد تفوقت على نظيرتها الجزائرية لوسي مبارك 4-1 في نصف نهائي تنس الطاولة لتضرب موعدًا ناريًا مع دينا مشرف في نهائي مصري خالص وتتمكن جودة في التغلب على مشرف في النهائي 4-2.

وقالت “هنا” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": الحمد لله أول ميدالية ذهبية لمصر في دورة الألعاب الأفريقية ونرغب في تحقيق المزيد.

وأضافت: طموحي ليس له حدود في تحقيق العديد من الميداليات لمصر وللنادي الأهلي في مختلف المحافل الدولية والقارية.

واختتمت: نتمنى أن تحقق البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية أكبر عدد من الميداليات المتنوعة في مختلف الألعاب.