محافظ القاهرة: الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة والخدمات لسكان الأسمرات

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة وكافة الخدمات لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة، حيث قدمت الدولة المصرية نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

جاء ذلك خلال قيام نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع ٣ آلاف كرتونة تحوى السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على قاطني حي الأسمرات بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة القاهرة، وإحدى منظمات المجتمع المدني.

أشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أنها تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.