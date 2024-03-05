إطلالة رقيقة بين نجم الأهلي وخطيبته تسحر العيون.. صور

تحرص سلمى صقر خطيبة نجم النادي الاهلي مروان عطية، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالاناقة والأنوثة والاحتشام في آن واحد .

وظهرت سلمى صقر باطلالة رومانسية رفقة خطيبها مروان عطية، مما اثار اعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.



يستعد النادي الاهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

القنوات الناقلة لنهائى كأس مصر بين الزمالك والأهلى

تنقل قناة الرياضية السعودية SSC 1 مباراة الأهلي والزمالك، كما تنقل قنوات أون تايم سبورتس المحلية نهائي كأس مصر أيضًا.

ألقاب الأهلى والزمالك فى كأس مصر

ويحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.