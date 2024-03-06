فاز على سوسيداد|باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق باريس سان جيرمان للدور بع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق ريال سوسيداد نتيجة 2-1 في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ونجح بتلك باريس سان جيرمان في الفوز لقاءي الذهاب والإياب بنفس النتيجة لتصبح 4-1 في مجموع اللقاءين.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان اللاعب كيليان مبابي في الدقيقتين 15 و56، وسجل هدف ريال سوسيداد اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وأعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنويتا، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين، على ملعب حديقة الأمراء قد انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين دون رد.

ويتصدر تشكيل باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديمبلي في الهجوم، إلى جانب الثنائي أشرف حكيمي ولوكاس هيرنانديز في الدفاع.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

سوسيداد:

ريميرو - جالان - لي نورماند - زوبيليدا - تراوري - ميرينو - زوبيميندي - مينديز - بيكر - كوبر - أوريزابال.

باريس:

دوناروما - مينديز - هيرنانديز - بيرالدو - حكيمي - رويز - فيتينيا - إيمري - باركولا - ديمبلي - مبابي.

