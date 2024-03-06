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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على لاتسيو

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

تأهل فريق بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا، مساء الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من هاري كين هدفين في الدقيقتين 38 و66، وتوماس مولر في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وتأهل بايرن لدور الثمانية بعد أن فاز في لقاء الإياب بثلاثية معوضا خسارة الذهاب في الأوليمبيكو ليصبح مجموع اللقاءين 3-1.

وأعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو الإيطالي على ملعب أليانز أرينا، مساء الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح لاتسيو في حسم لقاء الذهاب على ملعبه الأوليمبيكو بهدف دون رد من توقيع شيرو إيموبيلي، في لقاء شهد طرد مدافع البايرن دايوت أوباميكانو.

وفيما يلي تشكيل بايرن ميونخ:

نوير- دي ليخت- كيميتش- جوريتسكا- كين- ساني- داير- جيريرو- مولر- موسيالا- بافلوفيتش.

كما أعلن ماوريسيو ساري، مدرب لاتسيو، عن تشكيل فريقه والذي أتى كالأتي:

بروفيديل- بيلجريني- فيسينو- فيلبي أندرسون- جندوزي- لويس ألبرتو- رومانولي- إيموبيلي- زاكيني- ماريو جيلا- ماروسيتش.

وتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من:

بيريتز- أولريتش- كيم- جنابري- موتينج- سرقسطة- ديفيز- لايمر- تيل.
 

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