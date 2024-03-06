يتحدّى ميسي.. «مبابي» يضرب أرقامًا قياسية جديدة بدوري أبطال أوروبا

واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه بأرقام بارزة في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.

سجل مبابي هدفين في شباك مضيفه ريال سوسيداد مساء الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري الأبطال رافعا رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن النجم الفرنسي رفع رصيده إلى 34 هدفًا في 34 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ولفت الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أن مبابي بات ثاني أصغر لاعب يسجل 45 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

ووصل كيليان لهذا المعدل التهديفي ببلوغه 25 عامًا و76 يومًا، يسبقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 24 عامًا و257 يومًا.

كما نوّهت شبكة أوبتا إلى أن مبابي ساهم في 35 هدفا في 32 مباراة بملاعب المنافسين في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

أوضحت أن الهداف التاريخي لسان جيرمان سجل 24 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة متفوقا بفارق 7 بصمات تهديفية عن أقرب منافسيه منذ ظهوره الأول في المسابقة موسم 2017/2016.