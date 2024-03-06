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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تفاصيل الانهيار الكبير لخدمات ميتا.. وإيلون ماسك يسخر.. وتقارير تكشف سبب العطل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ضربة كبيرة لـ أبل.. مبيعات آيفون في الصين تنخفض بنسبة 24٪

 

كشفت تقارير أن مبيعات هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية قد انخفضت بشكل كبير في السوق الصينية، وفي المقابل انتعشت مبيعات الهواتف من شركة هواوي الصينية.  


تقارير: 600 موظف في جوجل يحثون الشركة على قطع رعايتها لمؤتمر إسرائيلي

 

كشفت تقارير أن أكثر من 600 موظف في شركة جوجل وقعوا على رسالة تطالب الشركة بالتخلي عن رعايتها للمؤتمر التقني الإسرائيلي Mind the Tech.

 

من بينهم الرئيس.. مسئولون تنفيذيون سابقون في «إكس» يقاضون إيلون ماسك

 

رفع أربعة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين في شركة “تويتر” X حاليًا دعوى قضائية ضد الملياردير ومالك الشركة إيلون ماسك.


تقرير يكشف سبب تعطل فيسبوك وجوجل عالميا.. هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة

 

اكتشف بعض المستخدمين خلال الساعات الماضية، أنه تم تسجيل الخروج من حساباتهم على موقع فيسبوك، وتلقى آخرون إشعارات على موقع الصور الشهير إنستجرام تفيد بحدوث خطأ ما ولا يمكن تحميل خلاصاتهم.


تفاصيل الانهيار الكبير لخدمات ميتا.. استقرار مبدئي والشركة تعتذر وإيلون ماسك يسخر

 

منذ حوالي ساعتين، عادت تطبيقات فيسبوك وإنستجرام في مصر ودول العالم إلى العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد انقطاع كبير وانهيار تام للخدمات استمر لأقل من ساعة عند بعض المستخدمين وأكثر من ساعة لدى البعض الآخر.

 

تطبيق X هو القائد.. إيلون ماسك يسخر من إنهيار خدمات فيسبوك وإنستجرام

 

دخل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك والمالك لمنصة X على خط أزمة إنهيار تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، والتي أصابها عطل فني كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

 

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