أخبار التكنولوجيا|تفاصيل الانهيار الكبير لخدمات ميتا.. وإيلون ماسك يسخر.. وتقارير تكشف سبب العطل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تقارير أن مبيعات هواتف آيفون من شركة أبل الأمريكية قد انخفضت بشكل كبير في السوق الصينية، وفي المقابل انتعشت مبيعات الهواتف من شركة هواوي الصينية.

كشفت تقارير أن أكثر من 600 موظف في شركة جوجل وقعوا على رسالة تطالب الشركة بالتخلي عن رعايتها للمؤتمر التقني الإسرائيلي Mind the Tech.

رفع أربعة من كبار المسئولين التنفيذيين السابقين في شركة “تويتر” X حاليًا دعوى قضائية ضد الملياردير ومالك الشركة إيلون ماسك.

اكتشف بعض المستخدمين خلال الساعات الماضية، أنه تم تسجيل الخروج من حساباتهم على موقع فيسبوك، وتلقى آخرون إشعارات على موقع الصور الشهير إنستجرام تفيد بحدوث خطأ ما ولا يمكن تحميل خلاصاتهم.

منذ حوالي ساعتين، عادت تطبيقات فيسبوك وإنستجرام في مصر ودول العالم إلى العمل بشكل طبيعي، وذلك بعد انقطاع كبير وانهيار تام للخدمات استمر لأقل من ساعة عند بعض المستخدمين وأكثر من ساعة لدى البعض الآخر.

دخل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك والمالك لمنصة X على خط أزمة إنهيار تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، والتي أصابها عطل فني كبير خلال الساعات القليلة الماضية.