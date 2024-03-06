«أشقاء أفعال وليس أقول»|متحدث الرئاسة: مصر تبذل جهدًا لمحاولة الوصول بالسودان لبر الأمان

أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أجرى زيارات لأول مرة مع كثير من دول العالم، ومنها دول أفريقية، وكان لها أثر في دفع وتطور العلاقات معها بشكل كبير للغاية، مُضيفًا: "نحن أشقاء أفعال وليس أقوال مع الدول الأفريقية".

وقال “فهمي” إن مصر تبذل جهدًا لمحاولة الوصول بالسودان لبر الأمان، عبر مساعدة السودانيين أنفسهم، في تحقيق ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع رأس الحكمة يعكس العلاقات التاريخية والشراكة الحقيقية بين مصر ودولة الإمارات، لافتًا إلى أن هناك رؤية حقيقية علمية مدروسة لتحقيق التنمية في مصر رغم التحديات التي تواجه الدولة.

وأشار “فهمي” إلى أن الدولة المصرية ترى أنه لا أمل للحل الجذري لمشكلاتها إلا بزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك.

ولفت المستشار الدكتور أحمد فهمي إلى أن اتخاذ القرارات الاقتصادية للدولة يؤسس على دراسات عملية وعميقة، مؤكدًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم بجهد غير مسبوق للوصول إلى كافة الفئات بالشارع المصري.

وأكد أن كل ما يشغل بال المواطن المصري هو أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي .. مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن الإفراج الجمركي الفوري عن السلع لتوفيرها للمواطن بحلول شهر رمضان.