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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر عصر يتوّج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية لتنس الطاولة بمنافسات الفردي

عمر عصر لاعب المنتخب
عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة

 توّج عمر عصر، لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب الأفريقية، التي تستضيفها حاليًا العاصمة الغانية أكرا في نسختها رقم 13 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
جاء ذلك عقب فوزه على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة 4-3 بالدور النهائي بمنافسات فردي الرجال.
وفاز عمر عصر في الأدوار السابقة بالبطولة على لاعب من السنغال 4-2 بنصف النهائي وعلى لاعب من نيجيريا 4-0 بربع النهائي وعلى لاعب من الجزائر 3-0 بدور الـ16 وعلى لاعب من كينيا 3-0 بدور 32 وعلى لاعب من جمهورية الكونغو 3-0 بدور 64.
وحصد مواطنه محمد البيلي، الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بالبطولة، عقب خسارته أمام النيجيري أرونا كوادري في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0.
وفاز محمد البيلي في الأدوار السابقة على مواطنه خالد عصر 4-1 بربع النهائي وعلى لاعب من الجزائر 3-0 بدور الـ16 وعلى لاعب من الكونغو الديمقراطية 3-0 بدور 32 وعلى لاعب من موريشيس 3-0 بدور 64.
بذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في البطولة إلى أربع ميداليات وذلك بعد ذهبية هنا جودة وفضية دينا مشرف في منافسات فردي السيدات.

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