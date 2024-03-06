عضو مجلس الزمالك: لم أحمل حقائب بها شماريخ وهذا الكلام لا يصدقه عقل

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأجواء مميزة في المملكة العربية السعودية لتقديم مباراة رائعة تليق بناديي الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، وهناك اهتمام كبير بالمباراة.

وتابع طارق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما أثير حول حملي شماريخ وحقائب للجماهير في السعودية، غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف محمد طارق: "أتشرف بأنني فرد من الجمهور، ولكن أملك من القدرة على الفصل بين كوني مشجعا ومسؤولا، وما يتم صدوره بشأني لا يصدقه عقل، وأحترم القوانين وبالتالي لا يمكن أن أقوم بهذا الأمر".

واستطرد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "ما تواجد أعلام لنادي الزمالك وسكارفات وقمصان وهو ما تواجد فقط، ونحترم القوانين ولا نهدف لإثارة المشاكل، والبعض يهد في مجلس الإدارة لأهداف شخصية دون مصلحة النادي".

واختتم محمد طارق: "الحقائب عادت بالأمس ولكنها وصلت إلى المملكة العربية السعودية اليوم، وسأكرر أن ما تم تداوله بشأن نقلي للشماريخ هو غير صحيح على الإطلاق".