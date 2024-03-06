جوميز يبدي اندهاشه من مستوى إمام عاشور ويستفسر عن سبب رحيله

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء متابعة مباريات الأهلي، أبدى اندهاشه بمستوى إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جوميز أثناء حديثه مع أحد أفراد الجهاز الفني، أبدى إعجابه الشديد بمستوى عاشور، ليرد عليه عضو الجهاز، بأنه كان متواجدا مع الفريق بالموسم الماضي".

وأضاف أمير هشام: "جوميز استفسر عن سبب رحيله وروي له القصة، ليؤكد تحسره الشديد على خسارة هذا اللاعب وخروجه من النادي".