عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبداللطيف الدوماني: فرص الأهلي والزمالك متكافئة والشحات أخطر لاعبي الأحمر

صدى البلد

أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة قمة نهائي كأس مصر، لا بد أن تكون في أجمل شكل خاصةً أنها ستكون خارج البلاد، والنسب متساوية.

 

وتابع الدوماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفرص متكافئة بين الفريقين، والزمالك يملك في الوقت الحالي عناصر مميزة".

 

وأضاف عبداللطيف الدوماني: "أتمنى مشاركة محمد عواد أساسيًا في تشكيل الزمالك، وأمامه عمر جابر وحسام عبدالمجيد والمثلوثي وفتوح وعبدالله السعيد ودونجا ومحمد شحاته وزيزو والجزيري وشيكابالا".

 

واختتم: "حسين الشحات هو أخطر لاعبي النادي الأهلي، وسيكون لديه القدرة على صناعة الفارق خلال المباراة، ولا بد من أن يتم تحجيم دوره داخل الملعب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر.. سعر الدولار يكسر حاجز 45 جنيها رسميا

ترشيحاتنا

إحالة المتهم بانهاء حياة اللواء اليمني بالقاهرة للمفتي

اعرف قرار المحكمة ضد 4 متهمين في قضية مقـ.تل اللواء اليمني

بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. موعد تنسيق الجامعات 2024 واختبارات القدرات

السيسي يبحث مع وزير دفاع كينيا تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية

مرطب الشفاه مفطر في نهار رمضان في حالة واحدة.. الإفتاء تحذر منها

لماذا لجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 6% ..تعرف علي الأثار الاقتصادية من القرارات الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قالة عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ