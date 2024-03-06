عبداللطيف الدوماني: فرص الأهلي والزمالك متكافئة والشحات أخطر لاعبي الأحمر

أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة قمة نهائي كأس مصر، لا بد أن تكون في أجمل شكل خاصةً أنها ستكون خارج البلاد، والنسب متساوية.

وتابع الدوماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفرص متكافئة بين الفريقين، والزمالك يملك في الوقت الحالي عناصر مميزة".

وأضاف عبداللطيف الدوماني: "أتمنى مشاركة محمد عواد أساسيًا في تشكيل الزمالك، وأمامه عمر جابر وحسام عبدالمجيد والمثلوثي وفتوح وعبدالله السعيد ودونجا ومحمد شحاته وزيزو والجزيري وشيكابالا".

واختتم: "حسين الشحات هو أخطر لاعبي النادي الأهلي، وسيكون لديه القدرة على صناعة الفارق خلال المباراة، ولا بد من أن يتم تحجيم دوره داخل الملعب".