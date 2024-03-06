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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: هذا الثلاثي سيمنح الزمالك التفوق على الأهلي في مباراة القمة

صدى البلد

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه على جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق أساسيًا في تشكيل مباراة القمة القادمة.
وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الزمالك سيفوز بالاستحواذ في مباراة القمة إذا شارك بالثلاثي نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر في وسط الملعب".
وأضاف: "منتصف ملعب فريق الزمالك قوي، وكي يواجهه الأهلي عليه أن يلعب بالثلاثي مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور".
وتابع: "من وجهة نظري، فمن الأفضل أن يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا أساسيًا في الجبهة اليمنى في تشكيل الزمالك، خصوصًا أن معنوياته مرتفعة بعد تجديد عقده".


وأكمل: "على جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيسر، حيث سيتفوق فيه على محمد هاني في السرعات".


وواصل: "قوة الأهلي في جماهيره، وقوته في الملعب تتمثل في إمام عاشور فقط.. الأهلي ليس في حالة فنية تجعله يسيطر على الملعب بشكل كامل في مباراة القمة".


وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "أثناء مباراة القمة القادمة ستجد الأهلي يتراجع دفاعيًا في بعض الأحيان، وفريق الزمالك هو من يستحوذ، والأحمر سيعتمد على الهجمات المرتدة من حسين الشحات وبيرسي تاو".

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