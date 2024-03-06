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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرف لنا تنظيمها بالسعودية.. تعليق ميدو على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

صدى البلد

علّق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لأول مرة يخرج كأس مصر خارج حدودنا، ولكن شرف لنا أن يكون أول توجه لكأس مصر هو المملكة العربية السعودية، التي تجمعنا معها علاقات تاريخية".


وأضاف: "للأسف نعيش في زمن يحاول فيه البعض الاصطياد في الماء العكر، وأن يعملوا على محاولات الوقيعة بين الدول عندما يجدوا علاقات قوية بين أطراف قوية مثل مصر والسعودية".


وتابع: "تربطنا العروبة وأشياء كثيرة أخرى تجعل من الصعب على أي أحد إحداث الوقيعة بيننا، ونحن نتشرف بوجود كأس مصر في السعودية".


وأكمل: "كأس مصر هي بطولة تاريخية، وفي الماضي كان يقوم ملك مصر بنفسه بتسليمها للفريق الفائز، مثلما يحدث في إنجلترا".


وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أهم ميزة في بطولة كأس مصر هي أن أي فريق يستطيع الفوز بها، حيث يشترك بها جميع الأندية من مختلف الدرجات، لذا هذه البطولة يكون بها اهتمام كبير".

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