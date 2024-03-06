حدث ليلا.. مواعيد جديدة لإغلاق المحال والمولات.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. ترامب يرفع رصيده بالفوز بـ 8 ولايات في انتخابات الجمهوريين

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الاربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه: