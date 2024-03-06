عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. مواعيد جديدة لإغلاق المحال والمولات.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. ترامب يرفع رصيده بالفوز بـ 8 ولايات في انتخابات الجمهوريين

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الاربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

رمضان 2024 .. مواعيد جديدة لإغلاق المحال والمولات

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الحكم اليوم على محمد رمضان.. تفاصيل

تتويج المصرى أحمد الشامي برالي أبو ظبي الصحراوي الدولي

«الغرف التجارية»: توفير وانخفاض في أسعار جميع السلع الأساسية قبل رمضان|فيديو

حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء الكبير.. ترامب يرفع رصيده بالفوز بـ 8 ولايات في انتخابات الجمهوريين

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

عدم مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي الأخير .. السبب صادم

كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

6 أسابيع.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

ترشيحاتنا

نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

إعلام أمريكي: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس كخطوة "لبناء الثقة"

بايدن يفوز في 14 ولاية ويتقدم في كاليفورنيا بانتخابات الثلاثاء الكبير

شنطة شماريخ.. أحمد سليمان يكشف حقيقة منع حقيبة من السفر ببعثة الزمالك للسعودية

وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

انخفاض بنسبة 20%.. شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية تعلن مفجأة سارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ