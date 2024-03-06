أخبار الفن.. بيتر ميمي عن أحمد عيد في «الحشاشين»: ممثل رائع ودوره مختلف.. أحمد سعد والجوكر يطرحان "يا مولانا" غدًا

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

شعوره بالذنب بعد تسببه بحادث مؤلم لزوجته، يدفعه إلى مخالفة مبادئه من أجل تحقيق حلمه بإنجاب طفل، دراما اجتماعية جريئة ومُختلفة يطرحها مُسلسل "صلة رحم" الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.



تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يبدأ طبيب التخدير "حسام" عقب تعرض زوجته لحادث مؤلمبخطوات خارج إطارالقانون لإستئجار رحم سيدة من أجل تحقيق حلمه المؤجل بإنجاب طفل مما يورطه في الكثير منالمشاكل والأزمات المُعقدة، ويناقش "صلة رحم"

نشر المخرج بيتر ميمى صورة تجمعه بالفنان أحمد عيد من كواليس مسلسل “الحشاشين” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب بيتر ميمى:"زيد ابن سيحون ، الفنان الرائع أحمد عيد في دور مختلف تمامًا".

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح ديو غنائي غدًا، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

ومن المقرر طرح الأغنية فى تمام السادسة مساء على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.