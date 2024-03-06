تنوع ثقافي مُبهر.. أزياء مصر والخليج وسوريا والهند تُزيّن مهرجان الشباب بسوتشي| صور

تشارك وفود من عدة دول بالعالم فى مهرجان الشباب المنعقد بمدينة سوتشى الروسية ، حيث يشارك فيه نحو 20 ألف شاب من أكثر من 180 دولة على مستوى العالم.، فى الفترة 1 من مارس 2024 وحتى يوم 7 مارس.



وارتدت الوفود الزى التقليدى لبلادهم للتعريف بثقافاتهم المختلفة .حيث ظهر الجلباب المصرى والعباء الخليجية والزى السورى فى المهرجان وكذلك الزى الهندى حيث اقامت الوفود بعض الفقرات الترفيهية الثقافية .

ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات التعليمية والثقافية والعلمية والرياضية وسيتمكن المشاركون في المهرجان من المشاركة في مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

ويعد مهرجان روسيا للشباب فرصة حقيقية للشباب للتفاعل بين شباب العالم، وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مختلفة فضلا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي.

يذكر أنه تم اختيار نحو 140 شابا مصريا للمشاركة من مصر في المهرجان من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل في موقع المهرجان بجانب إجراء لقاءات شخصية مع المتقدمين لحضور المهرجان .

وتقام الأحداث الرئيسية للمهرجان في إقليم سيريوس الفيدرالي بأكثر من 800 نشاط بأشكال مختلفة من "محاضرات ومناقشات، مسابقات رياضية، فعاليات خيرية، برامج ثقافية". وسيشارك أكثر من 1500 متحدث خبراتهم في مختلف المجالات مع المشاركين، كما يشارك في البرنامج الثقافي أكثر من 3000 فنان.



ويسعى المهرجان إلى تعريف الشباب الروسي والأجنبي بالفرص الهائلة التي توفرها روسيا، وإظهار انفتاحها على العالم والمساعدة في تبديد الأساطير والقصص الخرافية حول المجتمع الروسي.

وتم اختيار روسيا تحديدا بسبب تجربتها التاريخية الخاصة في تحقيق الانسجام بين المجتمعات المتعددة الثقافات، وقدرتها ورغبتها في أن تظهر للناس المجتمعين في المهرجان القدرة في سياق تنوع الشعوب والثقافات والتقاليد و التواصل دون فرض معايير موحدة.

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