بروتوكول تعاون بين كلية علوم بنات جامعة الأزهر والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد

شهد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات ووجه بحري توقع بروتوكول تعاون بين كلية العلوم للبنات جامعة الأزهر والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد، حيث اكد سعادته علي استعداد الجامعة لتقديم الدعم الممكن في سبيل انجاح التعاون بين الجامعة والهيئة.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، علي أهمية الجزء التطبيقي في التدريس وتعليم الطلاب،مطالبا بضرورة وجود مذكرة عمل لتحديد أوجه الاستفادة من كلا الطرفين وذلك بهدف تحقيق الاستفادة للدولة المصرية،مؤكداً انه سيتابع تفعيل البروتوكول بين الجامعة والهيئة حتي يحقق أهدافه.

وجاء ذلك بحضور الدكتور اسلام حمزة ابو المجد، بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة والاستاذ الدكتور صفاء محمد حسن،رئيسة شعبة التدريب العلمي والدراسات بالهيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة سامية أبوفرحه عميدة الكلية أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في التعاون بين NARSS وكلية العلوم بنات بجامعة الأزهر واعترافاً بالدور المحوري للوكالة الوطنية للاستشعار عن بعد باعتبارها الهيئة الوطنية المسؤولة عن الدراسات والبحوث في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وأوضحت أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم إجراء دورات وورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتزويد الطلاب والباحثين بفرص تعليمية استثنائية وسيعمل التعاون على خلق بيئة داعمة للدراسات العلمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق خطط التنمية،كما تبشر الاتفاقية المبرمة بين NARSS وكلية العلوم بجامعة الأزهر بوعد كبير لتطوير تقنيات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ونظم المعلومات الجغرافية. ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في البحث العلمي وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي في مصر وخارجها.

وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الكلية والهيئة فقد قامت الكلية ممثلة في د. عبير دسوقي استاذ علوم الحاسب ورئيس قسم الرياضيات والدكتورة دعاء رزق مدرس علوم الحاسب بقسم الرياضيات بالكلية بالتواصل مع د. صفاء محمد حسن رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات بالهيئه، وتم عقد أكثر من جلسة عمل لدراسة أفضل سبل التعاون بين الهيئة والكلية.