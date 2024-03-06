عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بروتوكول تعاون بين كلية علوم بنات جامعة الأزهر والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

شهد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات ووجه بحري توقع بروتوكول تعاون بين كلية العلوم للبنات جامعة الأزهر والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد، حيث اكد سعادته علي استعداد الجامعة لتقديم الدعم الممكن في سبيل انجاح التعاون بين الجامعة والهيئة.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، علي أهمية الجزء التطبيقي في التدريس وتعليم الطلاب،مطالبا بضرورة وجود مذكرة عمل لتحديد أوجه الاستفادة من كلا الطرفين وذلك بهدف تحقيق الاستفادة للدولة المصرية،مؤكداً  انه سيتابع تفعيل البروتوكول بين الجامعة والهيئة حتي يحقق أهدافه. 
وجاء ذلك بحضور  الدكتور اسلام حمزة ابو المجد، بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة والاستاذ الدكتور صفاء محمد حسن،رئيسة شعبة التدريب العلمي والدراسات بالهيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن جانبها اكدت الدكتورة سامية أبوفرحه عميدة الكلية أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة في التعاون بين NARSS وكلية العلوم بنات بجامعة الأزهر واعترافاً بالدور المحوري للوكالة الوطنية للاستشعار عن بعد باعتبارها الهيئة الوطنية المسؤولة عن الدراسات والبحوث في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وأوضحت أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم إجراء دورات وورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتزويد الطلاب والباحثين بفرص تعليمية استثنائية وسيعمل التعاون على خلق بيئة داعمة للدراسات العلمية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق خطط التنمية،كما تبشر الاتفاقية المبرمة بين NARSS وكلية العلوم بجامعة الأزهر بوعد كبير لتطوير تقنيات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ونظم المعلومات الجغرافية. ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في البحث العلمي وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي في مصر وخارجها.

 وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الكلية والهيئة فقد قامت الكلية ممثلة في د. عبير دسوقي استاذ علوم الحاسب ورئيس قسم الرياضيات والدكتورة دعاء رزق مدرس علوم الحاسب بقسم الرياضيات بالكلية بالتواصل مع د. صفاء محمد حسن رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات  بالهيئه، وتم عقد أكثر من جلسة عمل لدراسة أفضل سبل التعاون بين الهيئة والكلية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

الحكومة تعلن أسعار الدولار والذهب والعملات الاجنبية

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

بسبب الولايات المتحدة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ترشيحاتنا

"الوزراء" يستعرض الاتجاهات الحديثة للإعلام الرقمي مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي

هجوم إلكتروني ولا اختراق.. مصدر في «ميتا» يكشف سر تعطل فيسبوك وإنستجرام

شوبير يكشف حقيقة توقيع الأهلي مع النجم التونسي محمد بن رمضان

كأس مصر| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى السعودية

بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6%.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع إدمان الحب

احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ