حتى لو أدين بجرائم.. استطلاعات رأي تظهر تأييدا كاسحا لترامب بانتخابات نوفمبر

أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة سي إن إن مدى شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومدى ما يحظى به من دعم في صفوف الجمهوريين.

عبر ست ولايات – أيوا ونيو هامبشاير وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفيرجينيا وكاليفورنيا_ قال معظم الناخبين للحزب الجمهوري إنهم يعتبرون ترامب مناسبًا للرئاسة وتولي فترة رئاسة ثانية حتى لو أدين بارتكاب جريمة.



في أي من هذه الولايات، لا يعترف أغلب ناخبي الحزب الجمهوري بشرعية فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات عام 2020.

تعتبر استطلاعات الرأي أداة قيمة للمساعدة في فهم التوزيع الديموجرافي للناخبين ووجهات نظرهم السياسية. ومع ذلك،

و تقدم الاستطلاعات لمحة عن الناخبين وتأييدهم المقبل لترامب في انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر.