أمين عام الغرف التجارية : رفع الفائدة خطوة لوضع سعر عادل للجنيه المصري

قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز إن قرار البنك المركزي اليوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة أحد الخطوات الإجرائية الناجزة لوضع سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القرار يقضي نهائيا على السوق الموازية للنقد الأجنبي وسيؤدي لخفض إضافي في الأسعار المتداولة حاليا للعملات، كما سيتسبب في خسائر كبيرة للمضاربين.



وأشار عز إلى أنه بعد وصول الدفعة الأولى من تعاقد مشروع رأس الحكمة، وقرب إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي سيعزز سوق الصرف.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.