الكورة في المدفع.. أسرار نجوم الرياضة مع إبراهيم عبدالجواد على الراديو 9090

يقدم الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، برنامج "الكورة في المدفع" على الراديو 9090، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

"الكورة في المدفع" برنامج رياضي هدفه الحديث مع النجوم عن قصص حدثت لهم في رمضان خلال سنوات ماضية لم يتم سماعها من قبل للجمهور، ويتم الحديث عنها وسردها للمرة الأولى.

يعد البرنامج فرصة رائعة للاستماع إلى قصص رياضية مثيرة من نجوم الرياضة، كما أنه يساعد على التعرف على جوانب أخرى من شخصياتهم لم يتم الكشف عنها من قبل.

يذاع برنامج "الكورة في المدفع" الساعة 4:50 عصرًا، ويعاد في الثامنة والنصف مساءً على الراديو 9090.