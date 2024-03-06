صحف الكويت: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. و مدبولي: أكبر المكاتب الاستشارية العالمية تبدأ إعداد مخططات «رأس الحكمة»





البنك المركزي المصري: السماح بتحديد سعر الصرف حسب آليات السوق

"الموت يخطف أطفالا من شمال غزة بعد تضورهم جوعا لآخر رمق"

غزة.. يزن الكفارنة طفل استشهد بسبب سوء التغذية

بيان مشترك كويتي-إماراتي: الجزر الثلاث المحتلة جزء لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية..ونرفض بشكل قاطع استمرار إيران باحتلالها

«سنتكوم» تعلن إسقاط صاروخ باليستي و3 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء: سنرفع قضايا دولية لاسترداد الأموال المنهوبة



"العجيري العلمي": هلال غرة رمضان المقبل لن يظهر في سماء الكويت



تناولت الصحف الكويتية مستجدات حرب الإبادة الجماية في غزة، كما تناول الشأن المصري وقضايا اخرى.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في جميع المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين، خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأوردت الصحيفة، التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية ل‍مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالشراكة بين مصر والإمارات.

حضر اللقاء عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عضو التحالف الذي يتولى تطوير المدينة.

يأتي هذا اللقاء لمتابعة الخطوات التي بدأها الجانب الإماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة، من خلال الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة في هذا المجال، من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.

وخلال اللقاء، أكد د.مصطفى مدبولي أنه تم البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقررة إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

حول الشأن الخليجي العربي، صدر اليوم الاربعاء بيان كويتي - اماراتي مشترك في ختام زيارة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى دولة الامارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء.



وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وحكام دولة الكويت ودولة الإمارات الراحلين في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

حول الأوضاع في غزة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن أطفالا في شمال غزة يموتون جوعا.

وأشار تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن الزيارات التي قامت بها المنظمة، مؤخرا، إلى مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان في القطاع تعد الأولى منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتحدث مدير المنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "صورة قاتمة" للأوضاع مضيفا أن نقص الغذاء أدى إلى وفاة عشرة أطفال وشيوع "مستويات حادة من سوء التغذية" في الوقت الذي تدمرت فيه مباني مستشفيات.

وكانت وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس قد قالت يوم الأحد الماضي إن ما لا يقل عن 15 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف، في مستشفى كمال عدوان.

كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طفلا توفي في مستشفى برفح جنوب القطاع يوم الأحد الماضي، ما يرفع عدد الأطفال الذين توفوا في ذات اليوم إلى ستة عشر.



كويتيًا أوردت الأنباء، قال مركز العجيري العلمي إنه سوف تتعذر رؤية هلال شهر رمضان المقبل في سماء الكويت، مبينا أن طقس رمضان هذا العام يتميز بجو ربيعي حيث "يحل علينا خلال فصل الشتاء لمدة 9 سنوات مقبلة".

وقال المركز في بيان صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء، إنه ومن خلال الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان وبدءا من العام المقبل سيكون داخل مواسم فصل الشتاء كما سيعود ليصادف أيام المربعانية في 4 سنوات أخرى بدءا من 2028 ويكون الطقس فيه معتدلا وباردا حتى 2034.

وأضاف أن ما يميز دخول شهر رمضان المبارك خلال فصل الشتاء مواسمه المختلفة ومن ضمنها تغلب ساعات الليل عن النهار وبالتالي انخفاض ساعات الصيام الطويل التي تصادف غالبا الأشهر الصيفية.

وأوضح أن شهر رمضان للعام 1445 هجريا - 2024 ميلاديا سيكون آخر رمضان في فصل الربيع على أن يعود في هذا الفصل مجددا بعد 27 عاما.

وعن رؤية هلال شهر رمضان هذا العام في الكويت أكد المركز تعذر رؤيته حسب معيار العجيري الخاص المرتبط بفترة مكوث الهلال في السماء ومدى ارتفاعه وانحرافه وعوامل أخرى كثيرة.



من جانبها قالت صحيفة الوطن الكويتية، أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وقال اللجنة، في بيان، الأربعاء، إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.



ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.



من ناحية أخرى أوردت الوطن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن وثلاث طائرات مسيرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر

وذكرت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الثلاثاء أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت في 5 مارس صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاث طائرات مسيرة دون طيار هجومية ذات اتجاه واحد انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه السفينة (يو إس إس كارني) في البحر الأحمر".

وأوضح البيان أن تلك الهجمات لم تسجل أي إصابات أو أضرار بالسفينة المذكورة.

وأضاف أن قوات (سنتكوم) دمرت في وقت لاحق من نفس اليوم ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث مركبات بحرية سطحية غير مأهولة "ضمن إجراء للدفاع عن النفس" حيث كانت الصواريخ والمركبات البحرية موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.



من جانبها ذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن الطفل يزن كفارنة (10 سنوات)،الفلسطيني استشهد بقطاع غزة، حيث كان مصاب بشلل دماغي منذ ولادته، وكان يتبع حمية غذائية، ويأكل نوعاً خاصاً من الطعام، كبعض المشروبات والمكملات الغذائية، ولكن منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، أصبحت العديد من اللوازم والمواد الغذائية مقطوعة، وصورة يزن قبل أسبوع من بداية الحرب كافية على وصف حالته.

يزن النازح مع عائلته من بيت حانون وصولاً إلى رفح، كافح الموت في صمت بجسم هزيل، لكنه أسلم الروح أمس (الإثنين) في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح غزة بسبب سوء التغذية، لينظم إلى قافلة تضم أكثر من 30 ألفاً و534 شهيداً منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتزامناً مع المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بإلقاء اطنان من المتفجرات على غزة، يشن الاحتلال حرب تجويع على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، ضمن عدوانه الوحشي، وذلك عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، حيث تتصاعد حدة الكارثة الإنسانية بشكل متسارع، لا سيما في الشمال، حيث تمتد يد الموت لتحصد مزيدا من الأرواح، ولعل الأطفال أكثر المتأثرين بانعدام الغذاء أو سوئه في حال وجد. ومع استشهاد يزن يرتفع عدد الأطفال المتوفين في غزة بسبب سوء التغذية إلى 16 طفلاً.

محليا من القبس، شدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ د.محمد الصباح على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس الأولويات.

جاء ذلك خلال اللقاء مع طلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم.

ونوه رئيس الوزراء بتقديم اكبر قضية فساد وهي صندوق الجيش، كما قدمت الحكومة بلاغاً جديداً حول ما جرى في المكاتب العسكرية الكويتية في الخارج، ولم نقف عند هذا الحد، فالخطوات والإجراءات تتواصل لمكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأضاف: ليس المهم ان نعاقب من اعتدى على المال العام فحسب، لكن يجب استرداد كل الاموال التي تم الاعتداء عليها، وذلك برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد الأموال العامة.