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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة مبلغ تعويضات شاغلي الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة سوهاج باستكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد للجامعة، الكائن بمدينة سوهاج الجديدة عن طريق الإسناد لإحدى الجهات التي حددتها المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك دون أية أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة.

و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٣ المنعقدة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك لعدد 30 موضوعاً.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في مساحة ٧٥٤.٨١ م٢ تقريبًا، والكائنة بمنطقة أم زغيو بالكيلو ١٧.٥ طريق الإسكندرية/ مطروح بمنطقة أبو يوسف قبلي، وذلك للسيد/ علي ماهر البيلي، والمقام عليها محطة تموين وخدمة سيارات.
 

ووافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة كتعويضات لشاغلي الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10%، وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المُزمع تنفيذها.

واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة عدد 37 مشروعاً في 14 محافظة على مساحة حوالي 16س  17ط  33ف، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتضمنت المشروعات التي تم إصدار موافقات بشأنها: إقامة نقاط تفتيش، وحفر آبار استكشافية، ومدارس، وخلاط أسمنت، ومجمع خدمات، ومجزر نصف آلي، ومعهد أزهري، ومحطة رفع صرف صحي، ودار مناسبات، ومستوصف طبي، وكذا إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغازات الطبيعية، ومجمع خدمات مرورية، ومكتب بريد، ومساجد، ومجمع إسلامي، وكنيسة وملحقاتها، إلى غير ذلك من المشروعات.
 

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