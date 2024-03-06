أبو الغيط لإسرائيل: كل يوم تجرمون فيه ضد غزة يبعدكم سنواتٍ عن السلام

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أكثر من 25 ألف طفل وامرأة ارتقوا شهداءً بعد 150 يوماً من القتل بدم بارد، احتاج البعض لخمسة شهور كاملة، وأكثر من 30 ألف شهيد، لكي ينطق كلمة "الوقف الفوري لإطلاق النار"، بل لا زال هناك من ينطق الكلمة من طرف اللسان، بينما المواقف الفعلية لا تنطوي على ضغوط حقيقية على الطرف المعتدي.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في أعمال الدورة العادية ١٦١ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أقول بعبارةٍ واضحة لكل الراغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة، ولمن يعون خطورة الانزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى لن تكون في مصلحة أي طرف أن ثمة وسيلة وحيدة لإطفاء النيران المشتعلة هنا وهناك وهى وقف هذه الحرب المحرمة، قاىلا: ضعوا حداً لآلة القتل الإسرائيلية، احفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن كان لهذه المفاهيم معنى أو قيمة بعد هذه المجازر المتواصلة.



ووجه أبو الغيط رسالة لإسراىيل قائلا: أقول لدولة الاحتلال وقادتها، إن كل يوم تمارسون فيه الإجرام في غزة يبعدكم سنواتٍ عن التعايش والسلام في هذه المنطقة.. وستسكت المدافع في يومٍ قريب ولكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول، وبذور الكراهية التي نشرتموها في الأرض لن تُنبت سوى الرفض والكراهية في المستقبل.

وتابع قائلا: أوهامكم لن تتحقق مهما أمعنتم في القتل فالفلسطينيون باقون على أرضهم والتهجير القسري مرفوض مرفوض.. مرفوض فلسطينياً، وعربياً، وعالمياً.

