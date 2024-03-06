شاهد.. استعدادات الاحتفال لليوم الختامي لمهرجان الشباب بسوتشي



تستعد الوفود المشاركة في مهرجان الشباب العالمي بمدينة سوتشي الروسية،على رأسهم مصر لحفل ختام المهرجان الذي يقام مساء اليوم.

ويشهد الحفل العديد من العروض والفقرات الفنية للعداد من الوفود المشاركة بالمهرجان.

وشهد المهرجان منذ صباح اليوم استعدادات أمنية مكثفة، و تعليمات صارمة في التعامل مع الحقائب إلى جانب التفتيش الذاتي لكل زوار المهرجان، بما يشير إلى توقعات وشيكة بأن بوتين سيحضر للمهرجان خلال ساعات على عكس كلمة الافتتاح التى كانت عبر الفيديو كونفراس يوم السبت الماضي.





ويقام مهرجان الشباب العالمي، في مدينة سوتشي الروسية، ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام.





ويذكر ان مهرجان الشباب العالمي انطلق يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى اليوم الاربعاء 6 مارس الجاري بموجب مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي. ويشارك فيه 20 ألف من القادة الشباب في مجال التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام، حيث شارك نحو 10 آلاف من مختلف الجنسيات. ولأول مرة، سيتمكن الشباب في مقتبل العمر أيضًا من المشاركة في المهرجان (كجزء من مسار حركة الأطفال والشباب بروسيا والتي تعرف بإسم "حركة الأوائل").

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