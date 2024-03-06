شباب الصحفيين: شكرا وزارة الداخلية على القوافل الإنسانية

أشادت جبهة شباب الصحفيين بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للأسر بالمناطق الأولي بالرعاية في إطار مبادرة "كلنا واحد"للسلع الغذائية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: من أولويات وزارة الداخلية في دولة 30 يونيو الجديدة دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية المجتمعية للأسر المصرية الأولي بالرعاية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .



وأضاف طواله: إن إطلاق الداخلية للقوافل الإنسانية لتوزيع السلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك على الأسر الاكثر احتياجا لاسيما المرأة المعيلة في محافظات بني سويف والبحيرة والسوبس والإسكندرية والغربية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

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