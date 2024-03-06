18 شهيدا.. هجوم عنيف لداعش بريف دير الزور استهدف الدفاع الوطني السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقـ.تل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر “الدفاع الوطني السوري ” وإصابة 16 آخرين وفقدان أكثر من 50 شخصا، في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرة مجموعة من الاشخاص في المنطقة، أثناء جمع مادة “الكمأة”.

وبحسب المرصد السوري، اندلعت اشتباكات عنيفة بين خلايا “التنظيم الإرهابي ” وعناصر “الدفاع الوطني”، تخللها حرق 12 سيارة في مكان الاشتباك، حيث توجهت مؤازرات من لواء القدس والدفاع الوطني.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 186 قتيلاً منذ مطلع العام 2024.