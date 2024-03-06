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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملتقى الرياضي الثاني لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية بالإسماعيلية

صدى البلد

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ الملتقى الرياضي الثاني لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية ومراكز الشباب بالإسماعيلية للعام الدراسي (2023 - 2024)، وذلك تحت شعار "شخصية طالب رياضي".


وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تنفيذ هذا الملتقى من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ويستمر خلال الفترة (6 -7) مارس الجاري.


وأضافت أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمام الدولة بمشاركة أبناء الشعب المصري بمختلف المحافظات بكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقًا لاستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030.


,يشارك في الملتقى 400 طالب وطالبة من المدارس الإعدادية و100 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، وتم تنفيذ اليوم الأول من خلال استقبال طلاب المدارس بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، يتعلمون فيها عددًا من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل (كرة قدم، وكرة طائرة، وكرة سلة، وكشافة، وجمباز وألعاب القوى والكاراتيه والألعاب الترويحية) على ملاعب الكلية.


ويتم خلال الملتقى إجراء لقاء مجمع لكافة الطلاب المشاركين في اليوم الثاني بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، ويهدف المشروع لدمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل، بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضيًا.

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