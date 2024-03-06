وزيرة الهجرة تدعو نساء مصر حول العالم للمشاركة في برنامج "المصريات بالخارج"

دعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، نساء مصر المقيمات في الخارج إلى المشاركة في برنامج "المصريات بالخارج" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي يعد أولى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية تحت رعاية وزارتي الهجرة والتخطيط وبالتعاون معهما.



وذكرت وزارة الهجرة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن البرنامج يأتي كجزء من استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكاناً وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.



وقالت الوزيرة سها جندي إن برنامج "المصريات بالخارج" يستهدف المصريات اللاتي يعشن في الخارج ويردن أن تتاح لهن الفرصة لتطوير الذات وتعزيز المهارات وذلك من أجل الاستعداد الجيد ومواكبة السوق واتجاهاته.



وأضافت سها جندي أنه يتم خلال البرنامج إثراء المتدربات بتجربة تدريبية غنية بالعديد من التخصصات والمعارف، فيما يتعلق بمحاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي، وغيرها من المحاور التي تساهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط مواطنينا بالخارج بوطنهم.



وتابعت وزيرة الهجرة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج، يثبت نجاح التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يعد الأول من نوعه الذي يُوجه للمرأة المصرية في مختلف دول العالم، كما يعكس رسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه في ضوء جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة.



ونوهت إلى أنها لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج في النسخ السابقة، وهو ما أثبتته ردود أفعالهن الإيجابية تجاه المنهج العلمي والتدريبي للبرنامج، ما أكسبهن بعدا مهما في التصدي للشائعات التي يريد البعض الترويج لها بالخارج.



وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم برنامج "المصريات بالخارج" ليتم إدارته وبثه من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي من شأنها إعطاء القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمني لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط، وللراغبات في الانضمام من المصريات بالخارج إلى البرنامج عل من الدخول والتسجيل على الرابط التالي:

‏https://register.nta.eg/home