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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأحد فنادق العاصمة السورية .. السعودية تفتتح مكتبها القنصلي في دمشق

ارشيفي
ارشيفي

 

ذكرت صحيفة الوطن السورية أن البعثة الدبلوماسية السعودية بدمشق تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مكتبها القنصلي في أحد فنادق العاصمة دمشق. 

وبحسب الصحيفة السورية؛ فأن ذلك سيستمر لحين الانتهاء من ترميم مبنى السفارة. 

كما بينت أيضا أن الاستعدادات قائمة لاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين في سورية فور صدور مرسوم ملكي بتعينه قريباً.

وفي سياق اخر؛ بحث سفير سلطنة عمان تركي بن محمود البوسعيدي خلال استقباله اليوم القائم بأعمال المملكة العربية السعودية في سوريا عبد الله الحريصي آخر المستجدات على الساحة السورية.


ويأتي لقاء البوسعيدي والحريصي في إطار التعارف بين الجانبين.

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