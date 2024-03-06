كأس مصر.. السفير المصري بالسعودية يستقبل بعثة فريق الأهلي

استقبل السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، يرافقه الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الرياض؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وحرص السفير أحمد فاروق على الترحيب ببعثة الفريق، وعقد جلسة قصيرة مع محمد الدماطي رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق الذي صاحب البعثة وبرفقته طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الجارحي أعضاء المجلس.



وتابع السفير المصري في المملكة العربية السعودية إنهاء جميع إجراءات الوصول وانتقال البعثة إلى فندق الإقامة، مؤكدا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.