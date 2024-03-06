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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية لرصف 10 شوارع بأحياء المدينة

صدى البلد

 أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تم البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف لهذا العام بـ10 شوارع في أحياء وسط ومنتزه أول؛ يأتي هذا استجابة لمطالب المواطنين الخاصة برفع كفاءة رصف الطرق بالمحافظة.


وأكد الشريف - في بيان اليوم الأربعاء - أنه يتم حاليا العمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بجميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.
وكلف محافظ الإسكندرية؛ المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، بالبدء فورًا في رصف الطرق الرئيسية التي كثرت الشكوى بشأنها من قبل المواطنين، لافتا إلى أنه تم البدء في رصف 7 شوارع بنطاق منتزه أول وهي (شارع مصطفى كامل - وشارع 16 فرعون ( عزبة الشامي)- وشارع ابن عقيل من شارع شركة البلاستيك حتى شارع الجلاء - وأمين خيرت الغندور- وسامى رؤوف - وفاروق عبد الوهاب - وشارع 1 نوفل). 


ومن جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في رصف 3 شوارع بنطاق حي وسط وهي (شارع حداد - وشارع فرح- وشارع المدرسة السويسرية)؛ مضيفة بأنه تم البدء في رصف الشوارع الحيوية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين لتسهيل حركة المرور تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.
 

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